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Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема и нейтральной реакции инвесторов на вступающие в силу с 27 августа новые антироссийские санкции США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,8%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2284,76 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1072,78 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар подорожал до 67,37 руб. (+0,27 рубля).

Обновили исторические максимумы акции "НОВАТЭКа" (+1,2%, до 1025,3 рубля), также выросли бумаги "РусАла" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +0,5% "префы"), "Транснефти" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Россетей" (+0,6% и +1,8% "префы").

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,7%), "Башнефти" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Индексы в США в пятницу выросли, S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордов на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил приверженность Федрезерва стратегии постепенной нормализации монетарной политики, также поддержку оказала сильная корпоративная отчетность.

Пауэлл отметил, что повышение процентной ставки несет в себе два вида риска: это "слишком быстрое движение", которое может привести к "ненужному укорачиванию экономического подъема", а также "слишком медленное движение", результатом которого может стать "дестабилизирующий перегрев" экономики.

"Я считаю нынешний путь постепенного повышения ставки подходом Федрезерва, который принимает всерьез каждый из этих рисков", - заявил Пауэлл.

Двухдневные переговоры КНР и США, на которых обсуждались разногласия сторон, на прошлой неделе завершились без видимых признаков прогресса.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 2,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в понедельник слабо корректируется после существенного скачка в пятницу и по итогам недели в целом. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $76,0 за баррель (-0,2% и +1,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,48 за баррель (-0,4% и +1,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,6%, подъем был отмечен впервые за четыре недели. В случае WTI недельный рост цены, составивший 5,4%, был зафиксирован после семи недель непрерывного падения.

Поддержку рынку оказали опубликованные вечером в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на максимальное с мая 2016 года сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США. Количество таких установок уменьшилось за неделю на 9 единиц - до 860 штук, сообщила Baker Hughes.

Фактором поддержки рынка также остаются санкции, которые США готовятся ввести в отношении нефтяного сектора Ирана. Оптимизм трейдеров в отношении спроса на нефть поддержали сигналы того, что США близки к заключению торгового соглашения с Мексикой, условия которого обсуждаются уже почти год.

В субботу американский президент Дональд Трамп написал в твиттере, что в скором времени "важное соглашение с Мексикой" может быть достигнуто.

Как отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, внешний фон в понедельник оптимистичен: цена Brent перешагнула вверх отметку $76 за баррель, американский фондовый индекс S&P 500 побил очередные исторические рекорды, азиатские бенчмарки рынка акций уверенно растут.

Официальная информация о введении с 27 августа первого пакета санкций против России не должна существенно повлиять на настроения на российском рынке. Не исключено, что общий позитивный фон даже может поспособствовать росту акций российских компаний. Прогноз по индексу МосБиржи - 2270-2300 пунктов. Доллар может протестировать отметку 67 руб./$1 вниз. Уход с внутреннего рынка ЦБ смог погасить ожидания ускоренной девальвации рубля, поэтому курс может в ближайшее время попытаться закрепиться на новых равновесных уровнях.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС под влиянием улучшений внешнего фона. Несмотря на безрезультатные переговоры по торговым вопросам между США и КНР, в пятницу был обновлен исторический максимум по фондовому индексу S&P 500, обстановка на мировом нефтяном рынке также остается сравнительно благоприятной - фактором поддержки для цен в течение прошедшей недели стали сообщения о сокращении запасов сырой нефти и снижении числа буровых установок в США.

Вместе с тем говорить об устойчивом подъеме по индексу РТС преждевременно, поскольку международные санкции по-прежнему препятствуют притоку глобального капитала на российский рынок. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация в диапазоне 67-67,5 руб. Пауэлл в ходе выступления в пятницу подтвердил приверженность ФРС плану плавного повышения процентных ставок, что стало поводом к некоторому ослаблению доллара США к корзине мировых валют, но не дает оснований для формирования нового тренда.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает, что вступающий в силу 27 августа первый раунд антироссийских санкций США представляет собой запрет на экспорт в РФ товаров "двойного назначения" и не представляет большого интереса для финансовых активов. С точки зрения санкционной истории гораздо большее значение имеет обсуждение в профильных комитетах Сената США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ, начавшееся на прошлой неделе, но, вероятно, данная история будет достаточно долгоиграющей (лидер республиканского большинства в Сенате Макконелл на прошлой неделе заявил, что из-за загруженности Сената голосование по законопроекту состоится не ранее октября).

Ближайшие два дня будут отмечены пиком налоговых выплат в РФ: в понедельник российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы; во вторник - налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период можно оценить в 830 млрд руб., полагает аналитик.

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