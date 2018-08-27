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Путин призвал не перекладывать на потребителей вложения в реконструкцию теплостанций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Капитальные вложения в совершенствование тепловых станций не должны перекладываться на плечи потребителей, необходимо внедрять эталонный принцип формирования тарифов, заявил президент России Владимир Путин.

"Капитальные вложения (на реконструкцию тепловых станций - ИФ) не должны перекладываться на плечи потребителей. Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода", - сказал В.Путин в понедельник на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

В этой связи он предложил внедрить эталон ценообразования.

"Есть предложения изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов. Такой подход сегодня тоже обсудим", - подчеркнул Путин.

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