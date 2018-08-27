Экспорт нефти из РФ в I полугодии снизился на 1%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Объем экспорта нефти и газового конденсата из России (включая данные по Белоруссии) в январе-июне 2018 г. составил 126,3 млн тонн, что на 1% меньше аналогичного показателя за 2017 год, Об этом сообщает Росстат РФ со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в I полугодии 2018г. вырос до 28,3% (по сравнению с 27,3% в I полугодии 2017 г.), в экспорте топливно-энергетических товаров - вырос до 44,3% (43,6% годом ранее).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июне - $517,6/т (102,2% к маю 2018 г.); цена мирового рынка на нефть Urals - $535,7/т (98,0% к маю 2018 г.).

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ за рассматриваемый период составила 271,4 млн тонн (99,6% к показателю за 6 месяцев 2017 г.). Переработка нефти на внутреннем рынке за полгода достигла 143,2 млн тонн (102,4%).