Доступность жилья начального уровня в США ухудшилась до минимума за 10 лет

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Доступность жилья начального уровня в США упала до минимума с 2008 года: цены в этом сегменте выросли слишком сильно, что наряду с повышением процентных ставок объясняет ослабление продаж на рынке в целом, считают эксперты Национальной ассоциации риэлторов США.

Ассоциация рассчитывает индекс доступности жилья с учетом стандартных параметров: первый взнос в размере 10% стоимости и ипотечный кредит на 30 лет по текущим ставкам. По ее данным, во втором квартале 2018 года американцам, которые покупали жилье впервые, необходимо было выделить почти 23% ежемесячного дохода на погашение ипотеки против 21% годом ранее.

Средняя цена дома или квартиры в этом сегменте составляла в апреле-июне $228,7 тыс. против $211,5 тыс. в 2017 году и $190,3 тыс. в 2015 году. А средняя ипотечная ставка выросла до 4,7% с 4,09% во втором квартале прошлого года.

Продажи жилья на вторичном рынке США неожиданно упали в июле 2018 года на 0,7% - до 5,34 млн в пересчете на годовые темпы, минимума с февраля 2016 года.

В число американских городов с самой дорогой жилой недвижимостью входят Сан-Франциско и Нью-Йорк. Обычной американской семье во втором квартале потребовалось бы 65% ежемесячного дохода, чтобы позволить себе жилье средней стоимости в этих городах.