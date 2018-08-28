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Резидент Свободного порта Владивосток построил первый морской катамаран для экспорта в Южную Корею

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО "Композитное кораблестроение" построило первый моторный катамаран для экспорта в Республику Корея.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, многокорпусный 12-метровый катамаран Pacifico Cruise 120 будет эксплуатироваться в Пусане.

Это первое судно линейки, которое строится в Приморья по заказу IGE Yachts, официального дистрибьютора судов Pacifico в Республике Корея.

Катер предназначен для дневных выходов в прибрежные акватории.

"Яхта оснащена двумя подвесными моторами и развивает скорость до 15 узлов при полной загрузке. Для идеального дневного выхода, кроме просторного салона, вместительного кокпита и носовой части палубы, катамаран оборудован открытой площадкой на верхней палубе, - уточнили на предприятии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ООО "Композитное кораблестроение" инвестирует 36 млн рублей в строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок.

Проект реализуется в рамках режима Свободный порт Владивосток, резидентом которого стало ООО.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Композитное кораблестроение" зарегистрировано во Владивостоке в октябре 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - "строительство кораблей, судов и плавучих конструкций". Единственный учредитель - Дмитрий Волошенко.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

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Теги: Владивосток, Южная Корея
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