Правительство РФ задумалось об отказе от бюджетной поддержки машиностроения

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы предложила подумать об отказе от "антикризисной" помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения.

Как пишет во вторник газета "Коммерсантъ", в правительстве заговорили о том, что кризис в российском машиностроении миновал, спрос восстановился, а потому отпала и необходимость в выделении дополнительных средств бюджета на его поддержку. В частности, рабочая группа сочла, что пришло время завершить антикризисные меры в ключевых отраслях машиностроения, запущенные в 2014-2017 годах. В протоколе заседания группы от 10 августа отмечено, что "в связи с положительной динамикой развития" автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, снижением ключевой ставки ЦБ и ростом платежеспособного спроса целесообразно завершить эти меры поддержки, "в частности, направленные на стимулирование спроса на промышленную продукцию указанных отраслей".

При этом данное заявление не означает немедленного прекращения господдержки машиностроения, но едва ли не впервые отмечает возможность принципиального изменения промышленной политики в РФ. С первой половины 2010-х годов и в особенности после введения санкций против РФ, когда платежеспособный спрос на продукцию машиностроения начал падать, государство перешло к искусственному стимулированию спроса в автопроме и других отраслях. В итоге ряд отраслей сейчас показывают рост производства, ряд программ поддержки (например, в автопроме) ограничивали и даже сворачивали. Но пока, даже обозначая намерение уйти от прямых субсидий, в целом от господдержки бюджет не отказывается. В частности, госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" сверх предусмотренных ранее 857 млрд рублей на 2019-2021 годы увеличат на 1,3 млрд рублей.

Источник издания на рынке отмечает, что о необходимости отказа от мер поддержки давно говорили Минэкономразвития и Минфин. Вместе с тем, по его словам, идею до сих не поддерживал Минпромторг, хотя и оговаривался, что программы субсидирования напрямую будут зависеть от динамики рынка, и при продолжении роста поддержка сократится. Другой собеседник газеты, знакомый с ситуацией, полагает, что отказ от прямой поддержки может компенсироваться тем, что Минпромторг проведет эти расходы через свой нацпроект. В ведомствах комментариев не предоставили.