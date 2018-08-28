Polymetal привлек $250 млн на 5 лет в Альфа-банке

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Polymetal привлек $250 млн в Альфа-банке на пять лет, сообщили в компании и в банке во вторник. Ставка по кредиту - фиксированная, стороны ее не раскрывают.

Средства в первую очередь будут направлены на рефинансирование текущей задолженности.

Ранее в 2018 году Альфа-банк предоставил предприятиям группы $45 млн.

Средняя процентная ставка по заимствованиям Polymetal в первом полугодии составляла 4,11%, около половины портфеля - долг с фиксированной ставкой. Чистый долг группы на 30 июня равнялся $1,65 млрд, это 2,08 скорректированной EBITDA.