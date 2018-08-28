Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,4%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля и выросших мировых площадок после заключения торгового соглашения США с Мексикой; индекс РТС за минуту торгов просел на 0,4%, а индекс МосБиржи не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2313,55 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1079,59 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 67,4 руб./$1 (-0,12 рубля).

Выросли рублевые акции "РусАла" (+0,5%), "Башнефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1% и +0,7% "префы").

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО во втором квартале 2018 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 63,164 млрд рублей, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что чистая прибыль составит 58,3 млрд рублей.

Чистая прибыль компании во втором полугодии выросла в 1,7 раза - до 105,174 млрд рублей.

Просели из-за бумаги ПАО "Полюс" (-1%), "Мечела" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Россетей" (-0,4%).

Во втором эшелоне растут акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (+1,5%) на фоне выхода полугодового отчета по МСФО: чистая прибыль выросла в 1,4 раза относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 1,4 млрд рублей. Выручка выросла вдвое, достигнув 5,006 млрд рублей.

Индексы в США накануне выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, а Dow Jones оказался в шаге от рекорда. Nasdaq впервые превысил отметку 8000 пунктов, причем ранее в этом году он взял высоту 7000 пунктов. В последний раз этот индикатор дважды за один год преодолевал тысячные отсечки в 1999 году, в период "бума доткомов".

Участники рынка с оптимизмом восприняли новость о том, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

При этом, по словам президента США Дональда Трампа, после заключения новой сделки стороны откажутся от названия НАФТА, заменив его на "Соглашение Соединенных Штатов и Мексики" (United States-Mexico Agreement).

Главный советник президента по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox заявил, что Д.Трамп хочет заключить "хорошее соглашение" с Канадой, и США также "готовят кое-что" для ЕС.

В Азии во вторник также преобладает рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай просел на 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,02%) - площадки отыгрывают новости, что США подписали новое торговое соглашение с Мексикой.

Нефть утром во вторник стабильна после роста до максимумов с июля на ожиданиях сокращении запасов углеводородов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $76,58 за баррель (+0,1% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $68,86 за баррель (-0,01% и +0,2% накануне).

Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будет обнародован в среду, а в ночь со вторника на среду свои данные представит Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе. Эксперты в среднем прогнозируют, что на минувшей неделе запасы нефти в Штатах сократились на 1,5 млн баррелей.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о падении нефтяных запасов на 5,84 млн баррелей.

Вместе с тем новость о подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой повысила оптимизм рынка в целом и увеличила спрос на рисковые активы, включая сырье.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что власти Саудовской Аравии предоставили госкорпорации Saudi Aramco концессию на разработку углеводородных ресурсов страны сроком на 40 лет. По словам источников, эта мера была предпринята в рамках подготовки к IPO компании.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможно замедление наметившегося повышения по индексу РТС - с позиций технического анализа, индикаторы направленного движения указывают на сохранение нисходящего тренда, а формирование разворотной фигуры вверх пока выглядит маловероятным сценарием. В то время как снижение по индексу доллара (DXY) способствует возвращению капитала на развивающиеся рынки в целом, в отношении российских бумаг сдерживающим фактором для инвесторов остаются риски, связанные с возможным усилением санкций со стороны США.

По оценке аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, утром во вторник внешний фон остается оптимистичным. Американский фондовый индекс S&P 500 продолжает ставить рекорды на фоне достижения договоренностей между США и Мексикой по торговле. В инвестиционном сообществе полагают, что миру удастся избежать глобальных торговых войн. Аппетит к риску на рынках в целом остается высоким.

Нефть Brent продолжает движение в восходящем тренде и не исключено, что вскоре сможет протестировать уровень $80 за баррель.

Оптимизм на российском рынке акций при этом сохраняется, тогда как скромные торговые объемы указывают на отсутствие на нем крупных покупателей. Вероятно, на среднесрочном отрезке времени перспектива введения нового пакета санкций будет препятствовать более интенсивному росту российских индексов акций. Предположительно, во вторник индекс МосБиржи попробует закрепиться вблизи достигнутых накануне уровней: 2300-2330 пунктов.

Рубль остается слабым, несмотря на уход с внутреннего рынка ЦБ, покупавшего валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Тем не менее, наиболее справедливым продолжает выглядеть курс в диапазоне 66-67 руб./$1.