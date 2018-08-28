Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению отношения мировых инвесторов к рисковым активам и валютам emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,39-67,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,40 руб./$1 (-12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 78,775 руб./EUR1 (-9,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11 копеек к уровню закрытия понедельника, до 72,52 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 0,37 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 54,81 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на старте торгов вторника благодаря росту "аппетита к риску" на мировом рынке. Оптимизм участников мирового рынка связан с мирным разрешением внешнеторговых конфликтов Соединенных Штатов с основными торговыми партнерами. Как стало известно накануне, США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Также главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox заявил, что Трамп хочет заключить "хорошее соглашение" с Канадой, и США также "готовят кое-что" для ЕС.

Вместе с тем Трамп отметил, что сейчас не самое подходящее время для торговых переговоров с Китаем, чем несколько огорчил инвесторов. При этом аналитики предупреждают, что изначальный всплеск оптимизма по поводу соглашения с Мексикой едва ли сохранится надолго, потому что впереди Штаты ждут сложные переговоры с Китаем и другими странами.

Цены на нефть эталонных марок стабильны во вторник и торгуются на максимумах с июля на ожиданиях сокращения запасов углеводородов в США. Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будет обнародован в среду, а в ночь со вторника на среду свои данные представит Американский институт нефти (API). Эксперты в среднем прогнозируют, что на минувшей неделе запасы нефти в Штатах сократились на 1,5 млн баррелей. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о падении нефтяных запасов на 5,84 млн баррелей. При этом новость о подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой повысила оптимизм рынка в целом и увеличила спрос на рисковые активы, включая сырье.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве увеличилась на 0,05% - до $76,54 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,07% - до $68,82 за баррель.