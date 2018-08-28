ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5 тыс. евро блогеру, обвиненному в разжигании ненависти к милиции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России 5 тысяч евро в пользу блогера Саввы Терентьева, условно осужденного в 2008 году за разжигание ненависти к сотрудникам милиции.

"Суд постановил: государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев с даты вступления решения в силу (...) 5.000 евро", - говорится в решении ЕСПЧ.

Суд установи, что в отношении Терентьева была нарушена ст.10 Европейской конвенции по правам человека (каждый имеет право свободно выражать свое мнение). ЕСПЧ счел разумным взыскать указанную сумму в пользу заявителя в качестве компенсации, покрывающей все расходы, которые он понес в ходе судебных разбирательств.

Сам Терентьев просил присудить ему 10 тыс. евро: 3,5 тыс. за нанесенный моральный вред, 3 тыс. на покрытие расходов и издержек в национальных судах, а также 3,5 тыс. евро за расходы при разбирательстве в ЕСПЧ.

Вместе с тем Европейский суд пришел к выводу о том, что сам факт "установления нарушения ст.10 Конвенции будет представлять собой достаточную справедливую компенсацию заявителям".

Сыктывкарский городской 7 июля 2008 года приговорил Терентьева к году лишения свободы условно за разжигание ненависти и вражды в отношении сотрудников милиции (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Позднее Верховный суд Коми оставил приговор без изменений.

Летом 2011 года блогер и его семья получили политическое убежище в Эстонии, в настоящее время он проживает в Австрии.