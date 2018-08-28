Главные новости
В РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Экономика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5 тыс. евро блогеру, обвиненному в разжигании ненависти к милиции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России 5 тысяч евро в пользу блогера Саввы Терентьева, условно осужденного в 2008 году за разжигание ненависти к сотрудникам милиции.

"Суд постановил: государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев с даты вступления решения в силу (...) 5.000 евро", - говорится в решении ЕСПЧ.

Суд установи, что в отношении Терентьева была нарушена ст.10 Европейской конвенции по правам человека (каждый имеет право свободно выражать свое мнение). ЕСПЧ счел разумным взыскать указанную сумму в пользу заявителя в качестве компенсации, покрывающей все расходы, которые он понес в ходе судебных разбирательств.

Сам Терентьев просил присудить ему 10 тыс. евро: 3,5 тыс. за нанесенный моральный вред, 3 тыс. на покрытие расходов и издержек в национальных судах, а также 3,5 тыс. евро за расходы при разбирательстве в ЕСПЧ.

Вместе с тем Европейский суд пришел к выводу о том, что сам факт "установления нарушения ст.10 Конвенции будет представлять собой достаточную справедливую компенсацию заявителям".

Сыктывкарский городской 7 июля 2008 года приговорил Терентьева к году лишения свободы условно за разжигание ненависти и вражды в отношении сотрудников милиции (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Позднее Верховный суд Коми оставил приговор без изменений.

Летом 2011 года блогер и его семья получили политическое убежище в Эстонии, в настоящее время он проживает в Австрии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕСПЧ
Экономика
Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
 Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеВ миреСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииВ миреВ немецком городе Хемнице произошли беспорядкиВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 28 августа

Песков не слышал о переклейке лейбла на походной куртке Путина

Аксенов объяснил липкую ржавчину на севере Крыма возможными выбросами на химзаводе

Трамп обвинил Google в том, что он прячет новости об успехах его администрации

Почти 135 тысяч зрителей посетили матчи пятого тура Российской премьер-лиги

Суд Петербурга вернул в прокуратуру дело о тренинге "Зеора", спровоцировавшем самоубийства

Двум китайским лайнерам пришлось сменить эшелон из-за маневров самолета НАТО

В Петербурге группа подростков избила двух человек в Таврическом саду

РФ выделит 39 млрд рублей на стартовую площадку для ракет "Ангара" на "Восточном"

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долгиЗдесь проводит домашние матчи команда "Крылья Советов", 1 сентября она должна сыграть на этой арене с "Анжи" Подробнее

МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре

В ДНР сообщили о гибели водителя "БелАЗа" от прямого попадания украинской ракеты

Министр экологии Франции ушел в отставку из-за разногласий в вопросах защиты окружающей среды

"Единая Россия" опровергла планы отставки замглавы исполкома партии

В профильном комитете Думы заявили об оборонительном характере учений "Восток-2018"

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5 тыс. евро блогеру, обвиненному в разжигании ненависти к милиции

Иванов предсказал проблемы с движением поездов в Крыму из-за участка Керчь-Джанкой

Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе

Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеПресс-секретарь президента подтвердил, что оно должно выйти в эфир завтра Подробнее

Власти Москвы обратились в прокуратуру из-за призывов Навального к участию в акции 9 сентября

Студента-аутиста из Калининграда обвинили в разжигании ненависти к женщинам в соцсети

В Москве проведут конференцию ООН по космической политике

Двое детей погибли в Красноярском крае, случайно запершись в холодильнике

Роналдо купит испанский ФК "Вальядолид" за 30 млн евро

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru