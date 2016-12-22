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Культура Итоги года: 2016

Анджелина Джоли возглавила список самых упоминаемых прессой звезд

Брэд Питт, с которым актриса развелась, занял вторую строчку рейтинга

Анджелина Джоли возглавила список самых упоминаемых прессой звезд
Актриса Анджелина Джоли
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Актриса и режиссер Анджелина Джоли возглавляет список иностранных звезд, о которых, по данным системы "СКАН-Интерфакс", чаще всего в 2016 году писали российские СМИ. В различных материалах Джоли упоминалась более 16,6 тыс. раз. Популярные новостные сюжеты - развод с Брэдом Питтом и сопутствующие ему обстоятельства, слухи об имевшем место покушении на актрису. Брэд Питт, в свою очередь, занял второе место рейтинга, собрав более 11,6 тыс. упоминаний, основной массив сообщений - также обстоятельства развода.

На третьем месте - Мадонна, упоминавшаяся в СМИ более 10,4 тыс. раз. Основные новостные сюжеты - "Женщина года" по версии Billboard, рейтинг самых богатых певиц Forbes, поддержка Мадонной избирательной компании Хиллари Клинтон.

Четвертую позицию занимает Джонни Депп, более 7,1 тыс. упоминаний в СМИ. Основной новостной сюжет также связан с разводом - в центре внимания журналистов и редакторов были обстоятельства расставания актера и актрисы Эмбер Херд. Помимо этого СМИ обратили внимание на попадание Деппа в рейтинг Forbes как самого убыточного (переоцененного) актера.

На пятом месте - Леди Гага, более 7,1 тыс. упоминаний с минимальным отставанием от Деппа. Основные новостные сюжеты - выход нового альбома Joanne, запрет на творчество певицы в Китае.

Шестую позицию занимает Леонардо ди Каприо (более 6,1 тыс. упоминаний), основной сюжет - вручение "Оскара" за работу в фильме "Выживший". Седьмое место - Майкл Джексон, более 5,7 тыс. упоминаний. Объемный массив упоминаний сформировался в связи со смертью Принса, о конкуренции которого с Джексоном упоминали во многих сообщениях. Помимо этого крупные сюжеты - смерть автора хита Thriller и сообщения о том, что актер Джозеф Файнс сыграет Майкла Джексона в новой кинофильме.

Восьмое место - скончавшийся Дэвид Боуи, более 4,7 тыс. упоминаний в СМИ. Девятое место - Жерар Депардье, более 3,3 тыс. упоминаний. Основной массив новостей по-прежнему связан с российским гражданство певца, также значительный кластер сформировался в связи с тем, что актер сыграл роль Сталина в фильме Фанни Ардан. Топ-10 замыкает актер Роберт де Ниро, более 3,1 тыс. упоминаний. СМИ цитировали высказывания актера в адрес кандидата и избранного президента США Дональда Трампа, а также сообщения о том, что актер намерен получить гражданство РФ.

Теги: СКАН, Анджелина Джоли
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