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Культура

Актера Шалевича похоронят в пятницу на Ваганьковском кладбище

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Актера Театра имени Вахтангова, Народного артиста РСФСР Вячеслава Шалевича, скончавшегося в среду на 83-м году жизни, похоронят в пятницу на Ваганьковском кладбище Москвы, сообщается в четверг на сайте театра.

"Церемония прощания с Шалевичем состоится 23 декабря с 10:00 до 11:00 в Театре имени Евгения Вахтангова. Народного артиста похоронят на Ваганьковском кладбище", - отмечается в сообщении.

Как сообщил директор театра Кирилл Крок, Шалевич скончался в среду в больнице.

Актер родился в Москве в 1934 году. В 1958 году окончил Театральное училище имени Б.В.Щукина, затем был принят в труппу театра имени Вахтангова. В 1979 году окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Вахтанговском театре.

В Вахтанговском театре был занят в спектаклях "Пристань", "Чайка", "Без вины виноватые" и многих других. Среди киноработ - "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Охота на Беркута", "Брежнев", "Звезда эпохи".

Теги: Вячеслав Шалевич
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