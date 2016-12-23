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Культура

Открытие сезона в театре Наций

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спектакль "Иванов" Антона Чехова в постановке Тимофея Кулябина станет первой премьерой нового сезона театра Наций. На Большую сцену 23 декабря выйдут худрук театра Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Игорь Гордин, Елизавета Боярская и другие.

Символично, что "Иванова" Чехов написал в 1887 году по заказу антрепренера Федора Корша, в здании театра которого располагается театр Наций. Первая премьера прошла 19 ноября 1887 года. Постановка была показана всего три раза, но стала залогом будущего успеха спектакля.

Тимофей Кулябин, режиссер нашумевшего новосибирского "Тангейзера", ранее уже ставил на Малой сцене театра Наций "Электру" и #сонетышекспира. В "Иванове" он решил перенести действие в современное время.

"Мы пытаемся придумать все максимально подробно, держим в голове реалии сегодняшнего провинциального города, например, сколько такой чиновник в таком городе сегодня может зарабатывать... Так что это история не про усадьбы с беседками. Это про Иванова из соседнего подъезда. То есть мы ставим перед собой ту же задачу, что и Чехов: рассказать историю из сегодняшней реальности - и вывести на сцену среднестатистического человека", - отмечает Кулябин.

По его словам, подготовка к проекту началась год назад, тогда шла работа над эскизами к костюмам, декорациями, репетиции актеров длились 2,5 месяца. В процессе вхождения в роли артисты ездили в усадьбу Мелихово, музей-заповедник А.П.Чехова, где писатель несколько лет жил со своими родственниками.

Главную роль, Николая Иванова, играет Евгений Миронов. Тем самым он символично отмечает свой 50-летний юбилей и 10-летний юбилей в качестве худрука театра.

"Иванов - сильный, бескомпромиссный человек, он борется до самого конца. Но у Антона Павловича обстоятельства здесь, как и всегда, сильнее всего. Это его конфликт", - заметил Миронов.

"Иванова" ставят реже других пьес Чехова, потому что это была первая пьеса писателя, своеобразная проба пера в драматическом жанре, когда он, наделяя главного героя рефлексией, помещал его в водевильные обстоятельства, намеренно ставил в глупые ситуации.

В то же время Иванова называют русским Гамлетом, отчасти из-за его драмы мысли и духа, обреченных на бездействие. А по признанию Миронова, для него Иванов является воплощением Чехова.

"Эта пьеса в свое время стала революционным подходом к драматургии. Фабула почти опереточная, водевильная, а суть страшным образом поменялась. Постановщики тогда оказались к такому не готовы. Должны были пройти годы, чтобы приняли ее", - отмечает худрук театра.

По словам Кулябина, для работы над постановкой было решено использовать классический текст пьесы. Например, дворянское происхождение некоторых героев осталось. При этом персонажи, помещенные в контекст современности, наделены довольно приземленными чертами, не чуждыми среднестатистическому человеку. Например, поздравляют Сашу, героиню Елизаветы Боярской, с днем рождения песней из кинофильма "Москва слезам не верит", танцуют под современную поп музыку или меланхолично рассуждают о бытии, глядя в зрительный зал из-за пластиковых стеклопакетов балкона.

В то же время, в 4-м акте постановки используются фрагменты первой редакции пьесы, которая изначально была комедией и только во второй редакции превратилась в драму. От первоначального варианта создатели сократили около 20 процентов. В итоге, вместо изначальных пяти часов (как задумывалось при ее написании), постановка вместе с антрактом идет около трех часов.

Ближайшие спектакли запланированы на 23, 24 и 30 декабря.

Анна Нехаева

Теги: театр, театр Наций, Антон Чехов
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