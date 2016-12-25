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Культура

Оркестр Эйленкрига выступит с премьерным концертом в ММДМ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - 30 января джазовый трубач Вадим Эйленкриг представит на сцене Московского международного дома музыки свой новый проект "Eilenkrig Orchestra".

Как сообщили "Интерфаксу" организаторы концерта, создание нового большого коллектива стало "закономерным итогом многолетних сольных выступлений артиста, музыкальных программ камерных дуэтов и септета "Eilenkrig Crew".

Дебют оркестра состоялся в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "Россия" и удостоился высокой оценки от профессионального сообщества, в том числе от продюсеров британского аналога шоу.

На концерте в ММДМ прозвучат хиты "Eilenkrig Crew" в новых аранжировках, наиболее яркие музыкальные номера из телевизионного танцевального шоу, вокальные произведения в исполнении лауреатов фестиваля "Ветра перемен" в Татарстане, а также премьерные авторские композиции Вадима Эйленкрига.

В составе коллектива - постоянные участники "Eilenkrig Crew": Иван Фармаковский (рояль), Армен Мкртычян (бас), Дмитрий Мосьпан (тенор-саксофон), Константин Сафьянов (альт-саксофон, флейта), Саша Машин (барабаны) и Кирилл Ипатов (перкуссия). Кроме того, к музыкантам присоединились тромбонист Евгений Журату и трубач Виталий Анисимов, гитарист Павел Чекмаковский и клавишник Михаил Давыдов. Специальным гостем выступит кубинский перкуссионист Рэй Фромета.

Вадим Эйленкриг более 10 лет выступал в составе биг-бэнда Игоря Бутмана, в 2009 году начал сольную карьеру.

Теги: Москва, Вадим Эйленкриг
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