Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиЭкономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
Культура

Евгений Миронов, Алла Сурикова и Денис Мацуев награждены орденами

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом наградил группу российских деятелей культуры, сообщает сайт Кремля.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" удостоен художественный руководитель "Государственного театра наций" Евгений Миронов.

Такой же награды удостоен Алексей Рыбников, художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова".

Орденом Почета награжден пианист, солист Московской филармонии Денис Мацуев, гендиректор -худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, артисты театра драмы имени А.С.Пушкина (Александринского) Нина Ургант и Виктор Смирнов, кинорежиссер Алла Сурикова.

Теги: Владимир Путин, Евгений Миронов, Алла Сурикова, Денис Мацуев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Песни Джорджа МайклаПесни Джорджа Майкла
Самые известные композиции британского певцаПодробнее
Умер британский певец Джордж МайклУмер британский певец Джордж Майкл
Артист скончался у себя дома в возрасте 53 летПодробнее
Актриса "Звездных войн" Кэрри Фишер перенесла инфарктАктриса "Звездных войн" Кэрри Фишер перенесла инфаркт
Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, врачи называют ее состояние критическимПодробнее
И целого мира малоИ целого мира мало
В прокат вышел фильм "Пассажиры" с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в главных роляхПодробнее
В театре Наций покажут "Иванова" с Мироновым, Хаматовой и БоярскойВ театре Наций покажут "Иванова" с Мироновым, Хаматовой и Боярской
За постановку спектакля отвечает Тимофей КулябинПодробнее
Песков назвал дискуссию о цензуре в российском искусстве исчерпаннойПесков назвал дискуссию о цензуре в российском искусстве исчерпанной
По его словам, "сгущения туч" над деятелями культуры нетПодробнее
Анджелина Джоли возглавила список самых упоминаемых прессой звездАнджелина Джоли возглавила список самых упоминаемых прессой звезд
Брэд Питт, с которым актриса развелась, занял вторую строчку рейтингаПодробнее
Самым популярным фильмом в СМИ стал "Отряд самоубийц"Самым популярным фильмом в СМИ стал "Отряд самоубийц"
За год лента с участием Джареда Лето и Уилла Смита упоминалась в различных материалах прессы более 6600 разПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиЭкономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%В РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154В РоссииВерховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"
Мэрия столицы выплатит по 1 млн руб. семьям погибших в авиакатастрофе москвичей
Минобороны сообщило об извлечении из воды еще одного тела на месте авиакатастрофы
На берег доставлена часть боковой обшивки разбившегося Ту-154
Тело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственники
Дворкович усомнился в полном соблюдении договоренностей по добыче нефти
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи
Фотохроника 26 декабря
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи