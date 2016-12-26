Евгений Миронов, Алла Сурикова и Денис Мацуев награждены орденами

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом наградил группу российских деятелей культуры, сообщает сайт Кремля.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" удостоен художественный руководитель "Государственного театра наций" Евгений Миронов.
Такой же награды удостоен Алексей Рыбников, художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова".
Орденом Почета награжден пианист, солист Московской филармонии Денис Мацуев, гендиректор -худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, артисты театра драмы имени А.С.Пушкина (Александринского) Нина Ургант и Виктор Смирнов, кинорежиссер Алла Сурикова.