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В ММДМ пройдет концерт памяти жертв крушения самолета в Черном море

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Московском международном доме музыки (ММДМ) 26 января состоится концерт памяти погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море.

Крушение Ту-154 в Черном море

В пресс-службе ММДМ "Интерфаксу" сообщили, что на тот день в Светлановском зале должен был состояться концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. "Руководством Дома музыки и лично Владимиром Спиваковым было принято решение не отменять мероприятие, а пригласить артистов - друзей ММДМ и ансамбля - почтить память погибших в авиакатастрофе Ту-154", - подчеркнули в ММДМ.

"Утро 25 декабря 2016 года стало чудовищным потрясением для всей страны. Для нас, сотрудников Дома музыки, гибель артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова - страшная трагедия и невосполнимая утрата. Московский международный Дом музыки тесно сотрудничал с легендарным коллективом, который являлся гордостью России и был любим зрителями", - добавили в Доме музыки.

В программе предстоящего концерта: русская духовная музыка, русские народные песни. В качестве главного дирижера выступит Лев Конторович. В концерте примут участие Анна Аглатова (сопрано) и Василий Ладюк (баритон) и академический Большой хор "Мастера хорового пения".

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Теги: Ту-154, ММДМ
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