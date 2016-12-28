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Культура

В Москве арестованы похитители пяти картин из музея Левитана

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали членов банды, причастных к серии преступлений, в том числе краже из музея картин Исаака Левитана, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Задержаны подозреваемые в совершении разбойных нападений на банк, перевозчиков денежных средств, а также краже пяти картин из музея художника Левитана", - сказала Волк. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Представитель МВД отметила, что при обыске у них было изъято более килограмма кокаина, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области. "В ходе дальнейших мероприятий в городе Нижний Новгород были обнаружены остальные четыре похищенные картины художника", - сказала она.

По ее словам, двое подозреваемых - 33-летний и 37-летний жители Нижнего Новгорода - были задержаны в загородном доме на территории московского региона.Кроме того, задержан 29-летний житель Ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

По данным следствия, в мае этого года двое злоумышленников совершили разбойное нападение на банк в Нижнем Новгороде, украв более 5 млн рублей. Представитель МВД также рассказала, что в ноябре на автотрассе Нижегородской области было совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.

"В августе 2014 года из музея художника Левитана в городе Плесе Ивановской области было похищено пять картин - "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы". Общая стоимость похищенных полотен составляет около 77 миллионов рублей", - напомнила Волк.

Теги: Исаак Левитан
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