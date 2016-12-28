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Культура

Худруком московского драмтеатра "Модернъ" стал Юрий Грымов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Юрий Грымов назначен худруком Московского драматического театра "Модернъ", сообщили журналистам в департаменте культуры Москвы в среду.

Там отметили, что его "кандидатура была рекомендована Советом художественных руководителей московских театров, а также одобрена председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Александровичем Калягиным". Контракт с ним заключен на три года.

По словам Грымова, для него это предложение оказалось неожиданным.

"Я этот театр знаю хорошо. Та концепция оригинального театра с многоплановыми площадками является для меня очень интересной, это то, что мне близко. У этого театра есть свои традиции, кто из нас не ходил на "Катерину Ивановну" и не помнит этот замечательный спектакль?! Но понятно, что время берет свое и общаться со зрителем на языке эстетики 20-летней давности, наверное, уже не совсем правильно. Хотелось бы привнести новое, при этом бережно относясь к традициям, заложенным Светланой Враговой", - приводит пресс-служба минкультуры слова режиссера.

Грымов - режиссер театра и кино, академик кинематографических искусств. Ставил спектакли в театре Вахтангова, театре им. Маяковского, РАМТе и других.

Теги: Юрий Грымов, Московский драматический театр Модернъ
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