Худруком московского драмтеатра "Модернъ" стал Юрий Грымов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Юрий Грымов назначен худруком Московского драматического театра "Модернъ", сообщили журналистам в департаменте культуры Москвы в среду.

Там отметили, что его "кандидатура была рекомендована Советом художественных руководителей московских театров, а также одобрена председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Александровичем Калягиным". Контракт с ним заключен на три года.

По словам Грымова, для него это предложение оказалось неожиданным.

"Я этот театр знаю хорошо. Та концепция оригинального театра с многоплановыми площадками является для меня очень интересной, это то, что мне близко. У этого театра есть свои традиции, кто из нас не ходил на "Катерину Ивановну" и не помнит этот замечательный спектакль?! Но понятно, что время берет свое и общаться со зрителем на языке эстетики 20-летней давности, наверное, уже не совсем правильно. Хотелось бы привнести новое, при этом бережно относясь к традициям, заложенным Светланой Враговой", - приводит пресс-служба минкультуры слова режиссера.

Грымов - режиссер театра и кино, академик кинематографических искусств. Ставил спектакли в театре Вахтангова, театре им. Маяковского, РАМТе и других.