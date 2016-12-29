Лучшие фильмы 2016 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Итоговая подборка фильмов за год: рыбы и пришельцы, актеры и революционеры, Голливуд и новое российское кино - все лучшее, что было в 2016-ом в субъективном списке "Интерфакса", на который стоит обратить внимание во время длинных новогодних праздников.

"Ла-Ла Ленд" (реж. Дэмьен Шазелл)

Вышедший в американский прокат под самый конец года мюзикл "Ла-Ла Ленд" от режиссера "Одержимости" Дэмьена Шазелла привлек внимание еще осенью, когда победил на кинофестивале в Торонто - считается, что это предвещает успех на "Оскаре". "Ла-Ла Ленд", действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе (который часто сокращают до LA), казалось бы, рассказывает простую историю: парень и девушка, высокие амбиции, большие надежды, сложится - не сложится - мы такое уже тысячу раз видели. Но тут творится какая-то магия: это кино - даже не песня, это поэзия, он напитан такой нежной и светлой радостью, так очаровательно старомоден, так легок и мил в каждом кадре (как Эмма Стоун в воздушных разноцветных платьях), что им невозможно не любоваться, как и невозможно уйти из зала, не влюбившись в него. Он напоминает прекрасный солнечный день, когда все молоды и счастливы - ничего вроде бы и особенного, но в этом вся и суть.

"Да здравствует Цезарь" (реж. Джоэл Коэн и Итан Коэн)

Действие последнего фильма братьев Коэнов также разворачивается в Голливуде, но 60-ю годами ранее и как будто бы в другом измерении, на съемочной площадке. В этой вселенной, где римских легионеров и моряков-чечеточников разделяет только стена павильона, все превращается в игру: герои не те, кем кажутся, им можно зверски переигрывать, произносить пафосные речи и пучить глаза, а зрители потом скажут: "Великий актер!" Игра на разных уровнях, фарс и притворство - родная стихия Коэнов, но в "Цезаре", кажется, они слишком увлеклись выстаиванием очередной интеллектуальной шутки и потеряли что-то важное, из-за чего этот фильм навряд ли включат в список их лучших. Впрочем, "Цезарь" все равно заставит смеяться до колик, русских зрителей - больше всех прочих.

"Каждому свое" (реж. Ричард Линклейтер)

В новом фильме Ричарда Линклейтера "Каждому свое" все наоборот - почти ничего не происходит с самыми обычными людьми. Только закончивший школу Джейк поступает в университет, за бейсбольную команду которого он будет играть. До начала занятий еще несколько дней - как раз хватит, чтобы познакомиться с другими игроками, попытаться обжиться в коммунальном доме и влюбиться в девушку. В фильме, как часто бывает в картинах режиссера, сюжета в общем-то и нет: герои ходят на вечеринки, пьют, задирают новичков и очень много болтают, но все происходящее обладает такой прозрачностью, что кажется, будто это не кино вовсе, а каким-то образом запечатленные на пленке воспоминания. Учитывая то, что действие происходит в 80-е в родном для Линклейтера Техасе, можно с большой долей уверенности сказать, чьи: режиссерские.

"Тони Эрдманн" (реж. Марен Аде)

О самых простых вещах рассказывает и фильм немки Марен Аде "Тони Эрдманн" - безусловный фаворит кинокритиков из программы последнего Каннского фестиваля, который не выиграл на нем ни одной награды, но получил шанс наверстать упущенное за океаном: он был включен в список номинантов на лучший фильм на иностранном языке на "Оскаре". Немецкий пенсионер отправляется в гости к своей взрослой дочери, большой начальнице в маленькой европейской стране, чтобы попробовать восстановить их совсем разладившиеся отношения. Для этой цели он перевоплощаемся в Тони Эрдманна - свое альтер эго в парике и с вставной челюстью. Казалось бы, ничего особо драматического в фильме нет, но происходящее на экране заставляет несколько раз смеяться и едва ли не плакать, и рекордные 2 часа 42 минуты пролетает как несколько мгновений.

"В поисках Дори" (реж. Эндрю Стэнтон)

О простых ценностях и новая работа студии Pixar - вышедшее спустя 14 лет продолжение "В поисках Немо" под названием "В поисках Дори". В нем рыба Дори с плохой памятью, которая может забыть все, кроме, пожалуй, своего имени, решает отправиться через океан, чтобы найти своих родителей и понять, почему они оказались разлучены. Это путешествие, во время которого Дори встречает немало неврастеников из подводного мира (среди них, например, закомплексованный кит и осьминог-хамелеон с семью щупальцами), конечно, оказывается дорогой к себе (стоит ли говорить, что океан - символ подсознательного). И то, как бережно и в то же время остроумно рассказывает историю странной рыбы Pixar, вызывает восхищение. "200 человек в течение двух лет работали, чтобы помочь одной рыбе найти себя - в этом суть анимации", - говорил "Интерфаксу" о картине режиссер Эндрю Стэнтон. Впрочем, энтузиазм Pixar получил заслуженное вознаграждение - "В поисках Дори" стал пятой анимационный картиной в истории, сборы которой в прокате превысили миллиард долларов.

"Прибытие" (реж. Дени Вильнев)

Гуманизмом напитана в 2016 году и фантастика. В "Прибытии" - возможно, первом в мире лингвистическом блокбастере об инопланетянах - прилетевшие на Землю пришельцы никого не атакуют и ультиматумов не ставят. В том, чтобы понять, что им собственно нужно, и состоит главная задача группы ученых под руководством лингвиста Луизы (Эми Адамс). Но пока она пишет инопланетянам на доске "человек", воинственный китайский генерал уже направляет к месту, где неподвижно завис один из их кораблей, свои подразделения. К концу фильм о пришельцах и вовсе превращается в Теренса Малика - хочется верить, что встреча с пришельцами, если она действительно когда-нибудь произойдет, закончится примерно так же. На работу режиссера Дени Вильнева стоит взглянуть еще и потому, что он сейчас снимает нового "Бегущего по лезвию", который выйдет в следующем году.

"Служанка" (реж. Пак Чхан-ук)

С таким раскладом стоит ли удивляться, что, вероятно, самую захватывающую картину года, которая оказалась интереснее всех блокбастеров от голливудских мейджеров, сняли в Корее. Молодая служанка-кореянка приезжает в дом к такой же молодой японской госпоже. Но и служанка на самом деле воровка, и в богатом доме в глубине густого сада явно что-то не в порядке. Корейский режиссер Пак Чхан-ук ("Олдбой") рассказывает такую лихозакрученную историю, что требуются потратить два с половиной часа и ввести повествование от нескольких лиц, чтобы распутать все сюжетные линии. Порнографические элементы лишь подливают масла в огонь зрительского интереса, и хотя главная мысль картины понятна через пять минут после начала просмотра - за высоким забором черти водятся, - режиссер еще три часа водит зрителей за нос, которые, вроде, и слышат звон серебряных колокольчиков, но не знаю, где он.

"Дуэлянт" (реж. Алексей Мизгирев) и российское кино

Уходящий год оказался удивительно продуктивным для отечественного кинематографа: с "Экипажем" российский прокат ставил новые рекорды по сборам, "28 панфиловцев" вызвали горячие споры министра культуры с либеральной общественностью, а "Хардкор" привлек с отечественному кино аудиторию "Трансформеров" (режиссер Илья Найшуллер, задавший волну популярности на экшен-видео от первого лица).

В 2016 году вышел и вероятно, первый авторский блокбастер - такой же противоречивый, как это определение. "Дуэлянт" Алексея Мизгирева (речь идет о нем) рассказывает историю сильного человека, которая разворачивается на фоне огромной стройки - Петербурга середины XIX века (разбавляет все эти гранитные колонны, каналы и кареты эпизод с алеутами на севере). Револьверы, прекрасные княжны и много слов о дворянской чести, которая велит скорее получить пулю, чем потерять достоинство - таким получилось первое за долгое время большое российское кино, которое можно назвать полностью оригинальным.

Впрочем, кроме "Дуэлянта" в 2016 году вышли еще несколько достойных российских картин поменьше масштабом - от "Хорошего мальчика", столь редкого в России хорошего семейного кино, до "Тряпичного союза" - и вовсе единственного в своем роде.

Катя Загвоздкина