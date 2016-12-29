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Культура

Cборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое

Самыми кассовыми отечественными фильмами за рубежом стали "Хардкор", "Он – Дракон" и "Экипаж"

Cборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое
Съемки фильма "Хардкор" в Москве
Фото: PR-компания Bazelevz/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое, составив 35 миллионов долларов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскино в четверг.

"Кассовые сборы топ-20 российских фильмов на международных территориях в 2016 году стали рекордными за последние пять лет, составив 35 млн долларов. В первую тройку вошли "Хардкор", "Он – Дракон" и "Экипаж", - рассказали в пресс-службе.

"Результаты нашей работы - это следствие кропотливого и профессионального труда всей команды Роскино", - приводят слова генерального директора компании Екатерины Мцитуридзе, которая отмечает, что в 2016 году Роскино впервые получило поддержку Минкультуры РФ. Она отметила, что в последние годы международные рынки стали играть большую роль для кассовых сборов всех стран, включая Соединенные Штаты.

По мнению Мцитуридзе, следует "не только охватывать рынки и фестивали, но и заниматься маркетингом каждого национального фильма в международном прокате". В 2016 году Роскино при поддержке министерства культуры РФ организовало 11 мероприятий в 7 странах мира, представив на ведущих международных кино и телерынках 55 российских кино и телепроизводящих компаний на стенде ROSKINO - Russian Cinema Worldwide. На девяти рынках в общей сложности было презентовано 76 национальных фильмов и телевизионных сериалов, говрится в сообщении компании.

По данным пресс-службы, общая сумма продаж национальных фильмов на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide по итогам девяти кинорынков в 2016 году составила 19,6 млн долларов.

При этом совокупный бюджет девяти стендов ROSKINO - Russian Cinema Worldwide за аренду, дизайн, застройку и техническое оснащение за 2016 год составил 520 тыс долларов (по среднегодовому курсу валюты - около 36 млн рублей). Рекламный бюджет на продвижение фильмов на девяти международных рынках составил более 200 тыс долларов (по среднегодовому курсу валюты – около 14 млн рублей).

Теги: кино, Роскино
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