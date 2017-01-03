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Культура

Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Русская поэтесса Анна Ахматова была в 1966 году вторично выдвинута на соискание литературной Нобелевской премии, сообщил сайт "Эха Москвы" со ссылкой на Шведскую академию.

"Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные сегодня Шведской академией. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет", - сообщается в понедельник на сайте радиостанции.

Имя А.Ахматовой, говорится в сообщении, было предложено славистами Гетеборгского университета в Швеции, однако 5 марта того же года поэтесса скончалась, поэтому Нобелевский комитет прекратил рассмотрение её кандидатуры на премию.

Лауреатом 1966 года в итоге стали израильский писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс.

Кандидатура А.Ахматовой также рассматривалась годом ранее, но в 1965 году Нобелевскую премию по литературе получил советский писатель Михаил Шолохов, а в 1958 году её присудили поэту Борису Пастернаку.

Теги: Ахматова
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