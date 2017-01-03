Третьяковская галерея ознакомила с планами на 2017 год

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея в новом сезоне покажет выставки работ Зинаиды Серебряковой, Джорджо де Кирико, Эля Лисицкого, проекты, посвященные Оттепели и революции 1917 года.

"В 2017 году Третьяковская галерея проведет несколько крупных выставок. Важнейшим проектом станет выставка "Оттепель". Другие крупные показы - монографии Зинаиды Серебряковой, Эля Лисицкого, Джорджо де Кирико", - рассказали в галерее.

Первой выставкой сезона станет смотр "Шедевры византийского искусства XII-XV веков из Греции", который откроется 7 февраля. В экспозиции столичной публике впервые будут представлены произведения художественной культуры Византийской империи: иконы, прикладное искусство, иллюминированные рукописи. В проекте примут участие Византийский и христианский музей, Музей Бенаки в Афинах, Музей византийской культуры в Салониках, а также церковные музеи.

Выставка "Оттепель", которая расскажет о достижениях и конфликтах конца 1950-х - начала 1960-х годов, откроется 14 февраля на Крымском Валу. В рамках единой инсталляции будут представлены произведения живописи и графики, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальных съемок. Среди них - работы Александра Дейнеки, Оскара Рабина, Эрика Булатова, Ильи Кабакова и других.