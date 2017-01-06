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Культура

"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино

Новые серии находятся в стадии pre-production

"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино
Работа над мультфильмом о Простоквашино на студии «Союзмультфильм»
Фото: ТАСС, Алексей Филиппов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - На студии "Союзмультфильм" планируют снять продолжение циклов классических мультфильмов.

"Союзмультфильм" планирует снять продолжение своих знаменитых картин - цикла о Простоквашино, дилогии "Малыш и Карлсон", "Котенка с улицы Лизюкова". В настоящее время мультфильмы в стадии pre-production", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе студии. Там пояснили, что сейчас "все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов". Переезд в новое здание на улице Академика Королева проходит с декабря и продлится 2-3 месяца.

Ранее руководитель студии Глеб Давыдов отметил, что на базе нового комплекса студии можно было бы создать центр российский анимации.

"Наработки есть, сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы "Союзмультфильм" не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях", - заметил он.

В июне 2016 года сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы под руководством мэра Сергея Собянина разрешила построить два производственно-административных здания киностудии "Союзмультфильм". Общая площадь двух зданий - 1,5 тыс. кв.м, они расположатся по адресу: улица Академика Королева, владение 21. В новых помещениях разместятся студии компьютерной графики, а также склады.

Теги: Союзмультфильм
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