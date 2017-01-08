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В Московской консерватории пройдет XX фестиваль камерной музыки "Возвращение"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Фестиваль камерной музыки "Возвращение" пройдет в Рахманиновском зале Московской консерватории с 9 по 15 января 2017 года, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

"Формат фестиваля "Возвращение" - это четыре концерта, включающие шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов. Традиционно одним из вечеров является "Концерт по заявкам", программа которого составляется с учетом пожеланий самих исполнителей. Три остальных концерта - тематические", - рассказали организаторы.

Фестиваль откроется концертом "Муки любви" (9 января). В нем любители камерной музыки смогут услышать "Две поэмы Ронсара" для флейты и голоса Альбера Русселя, "Сонеты Петрарки" из цикла "Годы странствий" Ференца Листа, "Крейцерову сонату" Леоша Яначека в реконструкции Стивена Кокса, фрагменты цикла "Правила любви" Сергея Невского и вальс "Амурские волны" Макса Кюсса, а завершит концерт Секстет №2 для струнных Иоганнеса Брамса.

В концерте "Закат" (11 января) собраны "Вечер" Хоакина Родригеса, "Тринадцать цветов заходящего солнца" Тристана Мюрая, лирическая поэма Отторино Респиги"Закат" на стихи П.Б. Шелли, Эскизы к "Закату" Леонида Десятникова и Трио ми-бемоль мажор Франца Шуберта.

Третий концерт фестиваля получил название "Эпитафии" (13 января). В программе этого вечера прозвучат сочинения Франсиса Пуленка, Александра Бородина, Николая Метнера, Витольда Лютославского, Бедржиха Сметаны, Иоганнеса Брамса, Александра Локшина, Сергея Ахунова.

Завершится фестиваль 15 января традиционным "Концертом по заявкам". На сцене Рахманиновского зала выступят как постоянные участники фестиваля, так и новые гости.

"Среди артистов, которые за годы существования форума вошли в его "основной состав" - художественные руководители "Возвращения" Роман Минц (скрипка) и Дмитрий Булгаков (гобой), а также пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, Александр Кобрин, виолончелист Борис Андрианов, кларнетисты Игорь Федоров и Антон Дресслер, скрипачка Ася Соршнева, альтисты Сергей Полтавский и Тимур Якубов, гитарист Дмитрий Илларионов. Среди дебютантов форума - легендарный дирижер Лев Маркиз, хор QuestaMusica, скрипач Борис Абрамов и многие другие", - рассказали организаторы.

Первый фестиваль "Возвращение" состоялся в январе 1998 года, объединив молодых исполнителей - недавних выпускников Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

Теги: Москва
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