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Культура

Скончался народный художник России Альберт Чаркин

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Народный художник России, председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Альберт Чаркин скончался в Петербурге на 80-м году жизни.

"Альберт Серафимович скончался сегодня утром. Предположительно, похороны пройдут на Смоленском кладбище. Точную дату и место прощания пока не определили", - сообщили "Интерфаксу" в союзе художников Петербурга в понедельник.

"Ушел из жизни выдающийся художник, скульптор, педагог. В своем творчестве Альберт Серафимович воспевал Россию, русского человека, русский характер. Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры", - говорится в обращении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, опубликованном на сайте Смольного.

Альберт Чаркин родился 16 декабря 1937 года. Обучался в творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством М.К.Аникушина.

Чаркин работал над монументальной и станковой скульптурой, мелкой пластикой. Среди его наиболее известных работ памятник Сергею Есенину в Таврическом саду Петербурга, бюст Петру I на Московском вокзале Петербурга, памятник Остапу Бендеру на Итальянской улице в Петербурге, скульптура "Три драматурга - Володин А.М., Вампилов А.В., Розов В.С." для театра Олега Табакова в Москве.

Теги: Альберт Чаркин, Петербург
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