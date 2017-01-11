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Холдинг Гуцериева запустил новую радиостанцию "Русский Хит"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Медиа-холдинг "Изюм Медиа" Михаила Гуцериева запустил радиостанцию "Русский Хит" на частоте бывшей "Столицы FM" 99,6 МГц.

"Сегодня, 11 января в 17:00 в Москве вышла в эфир музыкально-развлекательная радиостанция "Русский Хит"- новый актив медиа-холдинга "Изюм Медиа" Гуцериева", - говорится в сообщении холдинга, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Там отмечается, что радиостанция начала вещание на частоте 99,6 МГц, где ранее находилась станция "Столица FM".

"Слоган проекта - "Слушай наших!" - отражает музыкальную политику компании: на волнах "Русского Хита" будут звучать только русскоязычные песни и только 100% хиты", - говорится в сообщении.

В холдинге обещают "сделать ставку на независимый выбор репертуара, уникальный контент, постоянное онлайн общение со слушателями, креативную команду талантливых ведущих, программы, выходящие за рамки радийных шаблонов, и яркие промо-акции". В сообщении подчеркивается, что на радиостанции не будет места политике, экономике и финансовым вопросам.

Кроме того, там уточняется, что "в создании проекта принимали участие известные продюсеры, легендарные композиторы и музыканты страны".

"Среди учредителей "Русского хита", входящего в состав медиа-холдинга Михаила Гуцериева, - премьеры отечественного шоу-бизнеса: Игорь Крутой, Валерия, Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Матвиенко, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, Яна Рудковская, Дима Билан, Леонид Агутин и другие", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что учредители станции планируют выйти на федеральный уровень и создать национальный мультимедиа-холдинг.

В начале 2016 года "Русская медиагруппа" (РМГ), в которую входит "Русское радио", перешла под контроль "Госконцерта" Сергея Бунина. Одновременно на долю в РМГ претендовала группа деятелей шоу-бизнеса во главе с продюсером Иосифом Пригожиным. В его команду вошли музыкальные продюсеры Игорь Матвиенко, Игорь Крутой, Максим Фадеев, Виктор Дробыш и другие.

Представители "Госконцерта" неоднократно заявляли, что намерены использовать приобретенное медиа для продвижения новых имен, что вызвало резкий протест сторонников Пригожина, композиции которых составляли основной контент "Русского радио".

Позднее Пригожин в интервью заявил, что в случае проигрыша в борьбе за медиа-актив создаст альтернативу "Русскому радио".

Теги: Изюм Медиа, Михаил Гуцериев, Русский хит
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