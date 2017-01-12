В Новосибирске поставили оперу по заказу епархии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Новосибирском государственном академическом театре состоялась премьера оперы "Рождество", поставленной по заказу местной епархии.

В постановке приняли участие более 200 артистов - солисты театра, два хора - детский и взрослый, оркестр, балет, миманс, приглашенные актеры. Для оперы были сделаны декорации, видеооформление, костюмы. Работа велась на протяжении полугода, сообщает пресс-служба епархии.

Опера рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова - явлении вифлеемской звезды, рождении Христа в вертепе, поклонении пастухов и волхвов, гневе царя Ирода.

Это не первый творческий духовно-просветительский проект епархии. Так, на сцене упомянутого театра уже прошли постановки произведений "Заступник земли Русской", посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и "Святой Владимир - Креститель Руси", приуроченной 1000-летию со дня кончины святого князя Владимира.

Скандал с "Тангейзером"

В 2015 году оперный театр Новосибирска оказался в центре скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина. В версии автора Христос был представлен в качестве героя эротического фильма "Грот Венеры", который по ходу действия снимает Тангейзер.

Епархия потребовала исключить оперу из репертуара. Прокуратура Новосибирска возбудила в отношении Кулябина и директора театра Бориса Мездрича дело по ч.2 ст.5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).

В марте 2015 года эти административные дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Прокуратура обжаловала решение, однако затем отозвала протест. 29 марта 2015 года приказом министра культуры РФ директор театра Мездрич был уволен, а 31 марта новый директор театра Владимир Кехман снял "Тангейзера" с репертуара.