Автор "Экзорциста" скончался на 90-м году жизни

Уильям Питер Блэтти получил премию "Оскар" за сценарий к фильму об изгнании дьявола

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Писатель и сценарист Уильям Питер Блэтти скончался от рака в одной из больниц штата Мэриленд в возрасте 89 лет, сообщает Associated Press.

Всемирную известность Блэтти принес роман "Изгоняющий дьявола ("Экзорцист"), который был издан в 1971 году и экранизирован в 1973 году.

Картина была номинирован на 10 премий "Оскар" и получила две из них, включая награду за лучший сценарий для Блэтти.

В 1980 году Блэтти выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера на съемках драмы "Девятая конфигурация", которая была отмечена "Золотым глобусом" за сценарий.

Автор романа о девочке, в которую вселился демон, родился в семье ливанских эмигрантов в Нью-Йорке и учился в католической школе.

Идею для "Экзорциста" Блэтти подсказал случай, о котором он прочитал еще в 1940-е, учась в университете, - в мальчика якобы вселился дьявол, и ребенка отправили в Сент-Луис, где иезуитские священники провели обряд экзорцизма.

В 1983 году был опубликован роман "Легион", который послужил литературной основой для фильма "Изгоняющий дьявола 3: Легион" (The Exorcist III: Legion).