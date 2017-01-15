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Культура

Париж потратит 100 млн евро на реконструкцию Центра Помпиду

Руководство музея обещает сохранить внешний вид Центра, который называют заводом и архитектурным Кинг Конгом

Париж потратит 100 млн евро на реконструкцию Центра Помпиду
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Парижа намерены отметить 40-летие Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду масштабной реконструкцией, которая обойдется в 100 млн евро.

Как отмечает The Guardian, ремонт намечен на 2018-20 годы, при этом руководство не намерено закрывать центр на время работ. В числе подлежащих модернизации частей знаменитый эскалатор-гусеница, который расположен снаружи. Только на его реконструкцию потратят около 20 млн евро.

Центр был открыт в 1977 году, и с тех пор является предметом постоянных споров. Но, как отмечает издание, критикам напоминающего завод экстравагантного здания не стоит надеяться, что его внешний вид станет более скромным.

Руководство центра намерено сохранить оригинальную структуру здания, все коммуникации и составные части намеренно выставлены наружу согласно замыслу архитекторов Ричарда Роджерса и Ренцо Пьяно.

Последнюю реконструкцию проводили в 1998-2000 годах (она обошлась в 88 млн евро), но из-за открытой структуры здания многие элементы быстрее разрушаются.

Как напоминает The Guardian, Роджерс и Пьяно предложили крайне необычный дизайн здания полагая, что их проект все равно не победит. Президент Франции Жорж Помпиду посмотрел на их вариант и сказал "Боже мой, это вызовет скандал". В итоге именно британо-итальянский проект был утвержден, и газета Le Monde тогда назвала новую постройку "изнасилование города и архитектурным Кинг Конгом".

Многие художники отказывались предоставлять свои работы для экспозиции в Центре, но со временем ситуация изменилась. По итогам прошлого года Лувр и музей д’Орсе оказались в убытке, а число посетителей Центра Помпиду наоборот выросло на 9% и достигло 3,33 млн человек.

Здание до сих пор разделяет парижан, и некоторые экскурсоводы говорят туристам, что лучший вид на город открывается с крыши Центра Помпиду. Не потому что там открыли роскошный ресторан, а потому что так не виден сам Центр Помпиду.

Теги: Франция, Париж, Центр Помпиду
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