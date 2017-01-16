Путин подписал указ о выделении участка на "Мосфильме" под культурный центр

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о предоставлении ООО "Альтера Парк" земельного участка для создания многофункционального производственно-культурного центра на базе киноконцерна "Мосфильм".

Участок, находящийся в федеральной собственности, будет передан без проведения торгов, следует из распоряжения.

В 2015 году правительство по поручению вице-премьера Ольги Голодец предложило привлечь инвестиции на "Мосфильм" и реализовать инвестпроект на земельном участке общей площадью 343 тыс. кв. м по ул.Мосфильмовская.

О том, что "Мосфильм" планирует построить собственный киноконцертный зал, два павильона и "комплекс сценическо-постановочных средств", стало известно в 2013 году. Финансирование проекта планируется в полном объеме за счет средств "Альтера Парка". Взамен инвестор сможет построить на территории "Мосфильма" офисно-жилой комплекс.

В 2013 году "Коммерсант" сообщал, что часть территории "Мосфильма" под застройку может получить компания "АБ Девелопмент", принадлежащая фонду экс-замглавы аппарата правительства Кирилла Андросова Altera Investment Fund.

Московское ООО "Альтера Парк" создано в 2014 году. Единственным владельцем ООО, согласно "СПАРКу", является кипрская Profilio Ltd. Андросов ранее подтверждал РБК, что компания является 100%-ной "дочкой" Altera Investment Fund.