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Культура

Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту

Ранее окружнй суд Амстердама постановил передать привезенную из Крыма коллекцию скифского золота Украине

Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту
Скифское золото из собрания музеев Крыма
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщила "Интерфаксу" в среду юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая, которая представляет интересы музеев.

"В апелляционный суд Амстердама 16 января подано заявление об апелляционном обжаловании со стороны крымских музеев. Полный текст жалобы будет подан позднее. Сроки рассмотрения апелляции определит суд", - сказала Сивицкая.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского музей-заповедника), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - направили в феврале 2014 года в Бонн, а потом в Амстердам, в Музей Алларда Пирсона, коллекцию из двух тысяч предметов, из них более 500 экспонатов - артефакты из "скифского золота". В составе экспозиции также были предметы из музея в Киеве.

Поскольку Нидерланды не признали присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию после закрытия выставки в августе 2014 года.

Минкультуры России в сентябре 2014 года сообщило, что экспонаты из киевского музея возвращены на Украину, предметы из крымских музеев остаются в Голландии.

Музей Алларда Пирсона заявил, что передаст экспонаты на основании решения суда, чтобы избежать претензий сторон. Украина в декабре попросила Интерпол объявить "скифское золото" в международный розыск, Печерский райсуд Киева заочно наложил арест на экспонаты. 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение по этому делу в пользу Украины.

Министерство культуры РФ назвало решение Окружного административного суда Амстердама "крайне негативным прецедентом" и заявило, что оно нарушает нормы международного права о защите культурных ценностей, а также принципы межмузейного обмена.

Теги: Крым, Украина
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В РоссииФАС завела дело в отношении главы Самарской области и сотрудников "Газпрома"В РоссииВ Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" КрымаКультураКрымские музеи оспорили решение суда Амстердама по скифскому золоту
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