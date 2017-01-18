Культурный центр Ростроповича и Вишневской пристроят к музею Чайковского

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Одобрен проект музея "П.И.Чайковский и Москва", а также создания на его территории Центра культурного и исторического наследия Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Общая площадь объекта, включая два подземных уровня, составит 3,9 тыс. кв.м.

В настоящее время музей Чайковского на Кудринской площади состоит из двух объединенных строений - основного дома и флигеля старинной городской усадьбы XIX века. Помимо реставрации и приспособления к современному использованию проектом предусмотрено и новое строительство - к музею будет пристроено здание Центра Ростроповича и Вишневской. Строительство будет вестись на неиспользуемой в настоящее время дворовой территории участка.

Согласно одобренному Главгосэкспертизой проекту, в построенном во дворе усадьбы здании разместятся концертный зал, музыкальные гостиные, а также постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Ростроповича и Вишневской.

Культурный центр и музей Чайковского визуально составят единое здание, но работать они будут независимо друг от друга, отмечается в сообщении.