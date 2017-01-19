Пол Маккартни попытается отсудить права на свои песни

Более 20 лет правами на песни Beatles владели Sony и Майкл Джексон

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Основатель The Beatles Пол Маккартни подал в суд против компании Sony/ATV, чтобы получить авторские права на песни, написанные им за время участия в группе, сообщил The Hollywood Reporter .

Согласно заявлению Маккартни, он передавал права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 год разным издателям. В 1980-е годы певец Майкл Джексон купил права на песни Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. Джексон умер в 2009 году, а в прошлом году права на эти песни полностью перешли к Sony.

Маккартни надеется, что сможет продавать свое творчество не позднее 5 октября 2018 года.