Мединский попросил Васильеву поддержать введение в школе курса по истории кино

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что Минобрнауки РФ поддержит инициативу преподавания в школах истории российского кино.

"Я надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей, в школах", - сказал Мединский на съезде "Единой России"

Он отметил, что эта программа разработана в деталях, разработано соответствующее методическое пособие и целый курс видеоуроков, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

"Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы больше в школе преподавалось истории, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения. Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в наших школах", - добавил министр, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.