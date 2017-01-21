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Культура

Мединский попросил Васильеву поддержать введение в школе курса по истории кино

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что Минобрнауки РФ поддержит инициативу преподавания в школах истории российского кино.

"Я надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей, в школах", - сказал Мединский на съезде "Единой России"

Он отметил, что эта программа разработана в деталях, разработано соответствующее методическое пособие и целый курс видеоуроков, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

"Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы больше в школе преподавалось истории, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения. Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в наших школах", - добавил министр, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.

Теги: Минобрнауки, Минкультуры, Владимир Мединский
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