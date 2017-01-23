Мединский сообщил о рекордных сборах российских фильмов в прокате в 2016 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Кассовый сбор по российским фильмам в прошлом году установил рекорд и составил почти 9 млрд рублей, заявил министр культуры Владимир Мединский.

"Абсолютный сбор составил по российскому кино 8,6 млрд рублей. Это рекорд за время работы российского кинематографа после 1991 года", - сказал Мединский на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что в прошлом году выросла и доля российского кино. Она составила 18,5%.

В свою очередь, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил, что почти 70% зрителей на новогодних каникулах предпочли смотреть российское кино.

"Новогодний период интересен для измерений. 67% зрителей в этот период предпочли именно российское кино", - сказал Малышев на пресс-конференции в понедельник.