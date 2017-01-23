Главные новости
Экономика"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
Культура

Мединский сообщил о рекордных сборах российских фильмов в прокате в 2016 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Кассовый сбор по российским фильмам в прошлом году установил рекорд и составил почти 9 млрд рублей, заявил министр культуры Владимир Мединский.

"Абсолютный сбор составил по российскому кино 8,6 млрд рублей. Это рекорд за время работы российского кинематографа после 1991 года", - сказал Мединский на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что в прошлом году выросла и доля российского кино. Она составила 18,5%.

В свою очередь, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил, что почти 70% зрителей на новогодних каникулах предпочли смотреть российское кино.

"Новогодний период интересен для измерений. 67% зрителей в этот период предпочли именно российское кино", - сказал Малышев на пресс-конференции в понедельник.

Теги: Владимир Мединский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Пол Маккартни попытается отсудить права на свои песниПол Маккартни попытается отсудить права на свои песни
Более 20 лет правами на песни Beatles владели Sony и Майкл ДжексонПодробнее
Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золотуКрымские музеи подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту
Ранее окружнй суд Амстердама постановил передать привезенную из Крыма коллекцию скифского золота УкраинеПодробнее
Париж потратит 100 млн евро на реконструкцию Центра ПомпидуПариж потратит 100 млн евро на реконструкцию Центра Помпиду
Руководство музея обещает сохранить внешний вид Центра, который называют заводом и архитектурным Кинг КонгомПодробнее
Автор "Экзорциста" скончался на 90-м году жизниАвтор "Экзорциста" скончался на 90-м году жизни
Уильям Питер Блэтти получил премию "Оскар" за сценарий к фильму об изгнании дьяволаПодробнее
"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката
Картина с Даниилом Козловским в главной роли обошла по сборам "Призрачную красоту" с Уиллом СмитомПодробнее
Мечтатели на фабрике грезМечтатели на фабрике грез
В российский прокат вышел мюзикл "Ла-Ла Ленд", который прочат в фавориты "Оскара"Подробнее
Петербург останется собственником здания Исаакиевского собораПетербург останется собственником здания Исаакиевского собора
При этом Русской православной церкви собор будет передан в безвозмездное пользованиеПодробнее
Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центраСветлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
По информации белорусских СМИ, нобелевский лауреат приняла такое решение в связи с исключением из организации Сергея ПархоменкоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"ЭкономикаСечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"
"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях
Поломка шасси обнаружена у севшего в Новосибирске для дозаправки "Боинга"
Португальские ВМС прекратили слежение за российской авианосной группой в Атлантике
Промпроизводство в РФ в декабре подскочило на 3,2%
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительно
Шипулин стал самым популярным спортсменом в российских СМИ за неделю
Петербург подал иск о выселении Европейского университета из особняка в центре города
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи