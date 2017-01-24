Песков призвал тщательно обдумать вопрос о повышении пошлин на прокат иностранных фильмов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вопрос о повышении пошлин на прокат иностранных фильмов в России требует тщательной проработки, при продвижении отечественного кино во главу угла нужно ставить интересы зрителя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наряду с необходимостью всяческого промоутирования нашего отечественного кино мы должны все-таки ставить во главу угла интересы зрителей-россиян", - сказал Песков во вторник журналистам, комментируя предложение повысить пошлины на прокат иностранных фильмов в РФ.

"Поэтому это вопрос, который нуждается в очень тщательной проработке", - заявил Песков.

В целом идею о повышении госпошлины на прокат иностранных фильмов Песков назвал одной из точек зрения, которые бытуют в министерстве культуры. "Я не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минкультуры обсуждают идею повышения госпошлины на прокат иностранных фильмов более чем в 1,4 тыс. раз, до 5 млн рублей.