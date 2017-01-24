Замминистра культуры назвал театральную реформу в Москве разрушительной

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский раскритиковал театральную реформу в Москве.

"Театральная реформа в столице разрушительна. В театральное руководство приходят менеджеры, которые "перепрошивают" театральное пространство", - сказал Журавский во вторник на заседании общественного совета Минкультуры РФ.

Хотя, отметил он, "последние назначения не совсем такие". "Назначение Владимира Панкова на Центр драматургии и режиссуры, мне кажется, свидетельство обратной реформы", - пояснил замминистра.

По его мнению, российский репертуарный театр - уникальное явление, вклад в историю мирового театра.

В то же время Журавский отметил, что "проектный театр всегда оказывается дороже репертуарного".

"Проектный театр должен существовать, развиваться свободно. Но надо отдавать отчёт, что и сколько стоит и как оно влияет на трансформацию театрального процесса в стране", - пояснил он.

Как заявил Журавский, ведомство в своей работе ориентировано на поддержку молодых режиссёров, драматургов, ежегодно выделяет на поддержку региональных театров около 120 млн рублей, занимается программой федеральных гастролей и реализует ряд других программ.