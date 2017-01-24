Петиция против фильма "Матильда" собрала 20 тыс. подписей

В общественном совете при Минкультуры опасаются, что "недовольство может вылиться на улицу"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В общественный совет при министерстве культуры поступило 20 тысяч подписей протестующих против фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщил председатель совета Павел Пожигайло на заседании рабочей группы совета во вторник.

"Скоро на экраны выходит фильм "Матильда", мне приносят кипу - 20 тыс. подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это так называемые фейки. Она сделала около 50 звонков, это реальные люди", - пояснил Пожигайло.

"Чем раньше мы начнем реагировать и предлагать какие-то механизмы, тем раньше это недовольство, которое может вылиться на улицу, будет удовлетворено", - сказал он.

При этом Пожигайло не уточнил, как именно необходимо отреагировать на эти обращения.

В фильме Алексея Учителя "Матильда" повествуется об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В картине снимались Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов и другие.

Ранее в компании прокатчика "Интерфаксу" сообщили, что релиз фильма был перенесен с 30 марта на 25 октября для "более комфортного размещения в сетке проката и уменьшения конкуренции с голливудскими картинами".