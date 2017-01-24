Минкультуры создало рабочую группу для разрешения споров в театральной сфере

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В ежегодно сменяемую рабочую группу при Минкультуры РФ по решению конфликтных вопросов, возникающих в театральной среде, вошли Валерий Фокин, Владимир Урин, Александр Калягин, Кирилл Крок, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве во вторник.

"Члены рабочей группы должны ротироваться каждый год. В первый состав вошли такие известные театральные деятели, как Валерий Фокин, Владимир Урин, Александр Калягин, Кирилл Крок, Евгений Миронов и другие. Встречи группы будут проходить по мере необходимости", - пояснили "Интерфаксу" в Минкультуры.

В ведомстве заметили, что рабочая группа будет выражать общую позицию и готовить предложения, в том числе, возможно, и кадрового характера, когда это будет касаться назначений художественных руководителей, главных режиссеров, директоров театров. Кроме того, на обсуждение будут выноситься конфликтные вопросы, которые будут обсуждаться в свободном режиме, а также пути их решения.

"Ведомство и до этого консультировалось с СТД (Союз театральных деятелей - ИФ), однако теперь это взаимодействие будет формализовано. Последнее слово, безусловно, останется за учредителем, то есть за министерством, однако теперь оно будет основываться на консультациях и рекомендациях рабочей группы. Некоторые аспекты создания комиссии все еще обсуждаются", - сообщили в пресс-службе.

Идею создать специальный совет для обсуждения спорных вопросов, связанных с театральными постановками, озвучил худрук Александринского театра Валерий Фокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского Совета по русскому языку. Он предложил сделать такой совет совместно с СТД РФ и Минкультуры.

После этого министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что задачи конфликтной комиссии с участием авторитетных руководителей театров должны быть гораздо шире, чем решение внутриотраслевых споров. Министр пояснил, что создающийся совет, в частности, будет вырабатывать рекомендации по развитию театрального дела и театрального образования.