Объявлены номинанты на "Оскар" 2017 года

"Рай" Андрея Кончаловского в число претендентов на награду за лучший иностранный фильм так и не попал

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская киноакадемия объявила номинантов на престижную кинопремию "Оскар" 2017 года. Рекордсменом по числу номинаций - их у фильма 14 - стала музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", получившая в начале января "Золотые глобусы" во всех семи номинациях, в которых участвовала.

За звание лучшего фильма будут бороться "Прибытие" Денни Вильнева, "Ограды" (режиссер Дензел Вашингтон), "По соображениям совести" Мэла Гибсона, "Любой ценой" (Дэвид Маккензи), "Скрытые фигуры" (Тед Мелфи), "Ла-Ла Ленд" (Дэмьен Шазелл), "Манчестер у моря" (Кеннет Лонерган) и "Лунный свет" (Барри Дженкинс).

На "Оскар" за лучшую режиссуру в этом году номинированы Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл (Ла-Ла Ленд), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").

За "Оскар" за лучшую мужскую роль первого плана будут бороться Кейси Аффлек, ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), обладатель "Золотого глобуса" Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан фантастик") и Дэнзел Вашингтон ("Ограды").

Лучшей актрисой первого плана могут назвать Изабель Юппер ("Она"), Рут Неггу ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмму Стоун ("Ла-Ла Ленд") или Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

Претендентами на награду за лучшую мужскую роль второго плана стали Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев) и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

На "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана претендуют Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").

Номинантами в категории "Лучший оригинальный сценарий" стали создатели фильмов "Любой ценой", "Ла-Ла Ленд", "Лобстер", "Манчестер у моря" и "Женщины XX века". Лучший адаптированный сценарий будут выбирать среди картин "Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев" и "Лунный свет". "Прибытие", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет" и "Молчание" могут также получить статуэтку за лучшую операторскую работу.

Фильм Андрея Кончаловского "Рай", вошедший в шорт-лист претендентов на "Оскар" за лучший иностранный фильм, в число итоговых номинантов так и не попал. Вместо него за награду будут бороться фаворит кинокритиков в Каннах "Тони Эрдманн", "Моя земля", "Вторая жизнь Уве", "Коммивояжер" (его режиссер, иранец Асгар Фархади уже получал "Оскар" в этой категории) и "Танна".

Лучший анимационный фильм будут выбирать из мультфильмов "Зверополис", "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Жизнь цуккини" и "Красная черепаха".

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел.