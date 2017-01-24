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В Индии покажут 100-серийную украинскую мелодраму

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Телеканал "Украина" (входит в ООО "Медиа Группа Украина") продал индийской компании Zee Entertainment Enterprises Ltd. права на трансляцию украинской мелодрамы "Бессмертник", состоящей из ста серий.

Как отмечается в пресс-релизе медиагруппы, дистрибуцией в Индию занималась шведская компания Eccho Rights. Премьера сериала, который был переведен на язык хинди, состоялась на главном индийском развлекательном телеканале Zindagi.

"Бессмертник" демонстрирует, насколько большим спросом сейчас пользуется качественный телепродукт. То, что сериал будет транслироваться в индийском канале, очень символично", - приводится в сообщении слова главы международной компании-дистрибьютора Eccho Rights в Азиатско-Тихоокеанском регионе Никсона Яу Лима.

ООО "Медиа Группа Украина" - медиахолдинг, объединяющий национальный телеканал "Украина", телеканалы "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную МедиаГруппу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL. TV, Xtra TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня Мультимедиа". Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Теги: Индия, Украина
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