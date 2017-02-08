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Кирилл Серебренников снимет фильм про Виктора Цоя

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм про Виктора Цоя. Об этом сообщается в пришедшем в редакцию "Интерфакса" пресс-релизе.

Картина расскажет о периоде конца 1970-х - начала 80-х годов, когда Цой готовится и записывает свой первый альбом.

"Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница" - через несколько лет эти песни станут мега-хитами, Цой будет собирать стадионы, а после его трагической гибели его именем назовут стены, улицы и даже астероид. А пока он играет на бас-гитаре в группе "Палата N 6", поет в электричках и впервые знакомится с теми, кто сыграет в его жизни судьбоносные роли", - говорится в пресс-релизе.

По замыслу создателей, сюжет фильма будет построен на малоизестных фактах биографии музыканта. Сценарий к картине написали написали Михаил и Лили Идовы.

У проекта пока нет утвержденного названия. В настоящее время ведется кастинг картины, ее съемки пройдут в Санкт-Петербурге в августе.

"Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, квартирников и всей эпохи рождения русского рока", - сообщили "Интерфаксу".

На экраны фильм выйдет осенью 2018 года.

Кирилл Серебренников - театральный и кинорежиссер, художественный руководитель "Гоголь-центра", создатель фильма-лауреата Каннского фестиваля "Ученик", фильма-участника Венецианского фестиваля "Измена" и победителя Римского фестиваля и Кинотавра "Изображая жертву".

Теги: Кирилл Серебренников, Виктор Цой, кино
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