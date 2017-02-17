Путин поддержал продление контракта с гендиректором Большого театра Уриным

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу главы Минкультуры Владимира Мединского продлить контракт с Владимиром Уриным в качестве генерального директора Большого театра.

"С учетом отличных и творческих, и экономических показателей Большого театра мы выходим в правительство с предложением - и очень просим вас поддержать - пролонгировать с Владимиром Георгиевичем контракт на руководство Большим театром", - сказал Мединский на встрече с Путиным и Уриным.

"Разумеется. С удовольствием это сделаю", - ответил президент.

Урины стал гендиректором Большого театра в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Как сообщалось, контракт с ним был заключен на пять лет.

До назначения в Большой театр Урин с 1995 года возглавлял Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Он является одним из создателей российской театральной премии "Золотая маска", руководит кафедрой менеджмента и экономики исполнительских искусств Школы-студии МХАТ.