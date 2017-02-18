Берлинале-2017: Медведи и политика

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Возникший в разделенной столице Германии Берлинале, как считается, - самый политизированный из главных мировых фестивалей. Эта злободневность и включенность в социальный контекст проявляется на всех уровнях.

Так, директор смотра Дитер Косслик, вручая почетный приз за прижизненный достижения художнику по костюмам Милене Канонеро (фильмы, над которыми она работала, показали в программе "Оммаж"), со сцены Берлинале-паласт благодарит ее за то, что она с их помощью принесла многоцветие в мир, в котором некоторые считают, что один цвет лучше другого.

Пример более конкретных политических заявлений? Британский актер Патрик Стюарт на пресс-конференции после фильма "Логан", где он сыграл профессора Х, просит прощения за Brexit. "Большинство британцев были против него. Знайте, мы с вами", - обращается он к журналистам в столице одной из ключевых стран Евросоюза.

Политические настроения охватывают фестиваль до самых низов. В туалете (простите!) одного из кинотеатров на стенах можно найти надписи с критикой Трампа.

Но главное – это, конечно, состав программ кинофестиваля. Едва ли не в каждой из них, в том числе в конкурсной, присутствуют фильмы о социальных конфликтах, политзаключенных, представителях ЛГБТ или мигрантах. Социальные вопросы затрагиваются в каждом втором фильме, политические отсылки встречаются едва ли не повсеместно (так, в замечательном документальном "Я не твой негр", снятом по воспоминанием американского борца за права темнокожих и журналиста Джеймса Болдуина, документальные кадры о демонстрациях 1960-х гг. монтируются с выступлением Трампа). Не могли отборщики фестиваля обойти вниманием и ситуацию на Украине и отношения Москвы и Киева. Один из фильмов, посвященных этому вопросу, – эстонско-польский "Процесс: Российская Федерация против Олега Сенцова" (программа Berlinale Special).

О деле украинского режиссера, арестованного в Крыму за подготовку теракта и приговоренного в России к 20 годам заключения, в картине рассказывают его адвокаты и родные. Освободить своего коллегу просят мировые режиссеры, в том числе известные российские кинематографисты Александр Сокуров и Марина Разбежкина.

Но на Берлинском фестивале обвинения против режиссера, которые многими, в том числе создателями фильма, считаются политическими, воспринимаются еще более остро – как что-то личное, обращенное непосредственно к этому сообществу. В рамках кинофестиваля была организована дискуссия, на которой обсуждалась картина и положение Сенцова.

Реакция на фильм оказалась сильной и у обычных зрителей. После показа кто-то крикнул: "Слава Украине!", и половина зала ответила: "Героям слава!".

Документальная украинско-немецкая "Школа номер три" (программа молодежного кино Generation 14plus) рассказывает уже непосредственно о событиях в Добнассе. Главные герои фильма – подростки из Николаевки, одной из горячих точек на востоке Украины, серьезно пострадавшей в ходе конфликта. Школа, в которой они учатся, была полностью разрушена, а потом восстановлена, но война – не главный объект интереса режиссера. Прежде всего в фильме рассказывается об учениках, которые, несмотря на военные действия, вальсируют, слушают Radiohead и ходят купаться на речку. Этот подход к кризисной ситуации со стороны жизни, а не разрушения и ненависти, оценило жюри, которое в пятницу вечером наградило картину гран-при в программы Generation 14plus.

"Картина не позволяет нарративу войны поглотить эмоциональную жизнь юных героев, которые разделили со зрителями свои самые ценные, сокровенные чувства", - говорится в решении жюри.

И хочется верить, что какой бы сложной ни была повестка дня, призы на фестивале вручат не только тем, кому надо оказать поддержку, но и тем, чьи работы взывают к гуманизму и говорят о победе человеческого над отчуждающим социальным в мире, где возводятся все новые стены, в городе, который, знает об этом не понаслышке.

Катя Загвоздкина