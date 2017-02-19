Логан: Самый последний пошел

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Как и любой другой кинофестиваль его уровня, Берлинале находится в сложном положении, которое можно фигурально описать как между Голливудом и Санденсом. Как привлечь внимание широкой аудитории, которую не так сильно интересует азиатское или румынское кино, а гораздо больше блокбастеры, и в то же время оставаться смотром киноискусства? Отборщикам приходится лавировать, чтобы и звезд пригласить, и отразить важные вопросы в программах, и предоставить площадку для новых кинематографистов.

Но бывают и фильмы, ради которых не надо идти на компромисс, и которые, будучи многомиллионными продуктами крупнейших студий-мейджоров, представляют собой оригинальные авторские произведения. И, как ни странно, таким оказался "Логан" - последний фильм про мутанта Россомаху из вселенной Людей Х (выйдет в российский прокат 2 марта).

Действие фильма происходит в недалеком будущем, где мутантов практически не осталось. Логан (Хью Джекман), профессор Ксавье (Патрик Стюарт), которого держат на наркотиках, чтобы подавить его силу, и альбинос Калибан (Стивен Мерчант) живут изгоями где-то рядом с мексиканской границей. В этой пустоши единственное, что имеет значение – деньги, никто не строит никаких планов и не расположен помогать другим. Но однажды на Логана сваливается девочка (Дафни Кин), у которой тоже есть когти, и предлагает щедро заплатить, если он ее подвезет.

Смотреть "Логана" на Берлинале странно с самого начала: логотипы ХХ Century Fox и Marvel на экране после двух недель независимого кино вызывают неподдельное удивление. Правда, дальше начинается что-то нетипичное для крупного студийного кино. Уже с первой сцены ясно, что "Логан" изменился и стал гораздо жестче (в зарубежном прокате фильм получил серьезный возрастной рейтинг R).

И дело не только в том, что все ругаются (даже профессор Ксавье!), а кровь льется рекой. Главное в фильме – это чувство близкого конца, которое всему придает мрачность. Логан не просто небрит или помят – он стар и едва стоит на ногах. Ржавчина и упадок насквозь проели его мир, окрашенный охристо-желтый дорожной пылью, и все что остается - это тосковать под песни Джонни Кэша.

Фильм Джеймса Мэнголда, снявшего предыдущую картину про Россомаху, делает заявку на что-то большее, чем типичный апокалипсис из супергеройских фильмов. Это крушение личного мира персонажей, которое оказывается ближе зрителям и понятнее, чем просто очередное "Мы должны спасти мир". Куда бы ни пришли герои, за ними следуют разруха и смерть. Это опустошение, которое они всюду несут в себе (а "Логан" – это, отчасти роуд-муви), - и есть главный герой фильма.

Разумеется, у картины имеются и недостатки: логические связи хромают, сюжет довольно предсказуем – но это все отходит на второй план.

"Логан" – это в каком-то смысле сама истощившаяся франшиза про людей Х (или шире – кино про супергероев), уставшая сама от себя и стремящаяся к распаду. Но в том, что это конец видится и начало - что-то новое будет.

Катя Загвоздкина