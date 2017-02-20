"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Коллаж "Мона Лиза" Сергея Параджанова ушел с молотка за 440 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе аукционного дома "Литфонд", который проводил торги.

"В минувшие выходные на торгах аукционного дома "Литфонд", посвященных изобразительному искусству, был продан коллаж "Мона Лиза" работы выдающегося режиссера Сергея Параджанова. Произведение, оцененное в 250 тыс. рублей, в результате аукционной борьбы было продано за 440 тыс. рублей", - рассказали в аукционном доме.

Работа, выставленная на торги, происходит из собрания Юрия Барабадзе, ближайшего друга режиссера, и относится к 1980-м годам. В ее левом нижнем углу имеется авторская монограмма "С.П." в технике коллажа.

Отмечается, что свои коллажи Параджанов начал создавать в процессе работы над фильмами, дополняя аппликациями из любых подручных материалов ранее прорисованные сцены раскадровок.

В числе других топ-лотов аукциона - икона "Святой Сергий Радонежский с врезком, образом Спасителя", созданная в 40-е годы XIX века. При стартовой стоимости в 40 тыс. рублей она была продана за 180 тыс. рублей. На торги была выставлена также работа "Портрет мальчика" Абрама Архипова. С эстимейта в 130 тыс рублей ее цена выросла до 400 тыс рублей.

Особый интерес у коллекционеров вызвал "Каталог десятой Государственной выставки. Беспредметное творчество и супрематизм" 1919 года. В ходе аукциона его цена достигла 130 тыс рублей при старте в 5 тыс рублей. Кроме того, по номиналу ушли с молотка две живописные работы: "Пейзаж с рекой" Льва Лагорио (530 тыс рублей) и "Одинокий домик" Александра Бенуа (350 тыс рублей).