Культура

Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой

Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под Курском

Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Марика Рёкк
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Одна из самых известных и любимых в Германии актрис послевоенного времени Марика Рёкк (Marika Rökk) была советской шпионкой, следует из рассекреченных документов разведки.

Как напоминает The Guardian, Рёкк подозревали в связи с нацистским режимом и даже на два года запрещали сниматься в кино после окончания Второй мировой войны. Но оказалось, что родившаяся в 1913 году в семье венгров актриса на самом деле с 1940-х годов работала на Москву.

Она начала выступать в оперетте еще во время правления нацистов. По некоторым утверждениям, она была одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, и даже ходили слухи о ее любовной связи с Йозефом Геббельсом.

Впоследствии Рёкк сыграла более чем в 40 фильмах, включая комедию "Девушка моей мечты". Звезда кино скончалась в 2004 году в возрасте 90 лет.

По некоторым предположениям, КГБ завербовал Рёкк через ее менеджера Хайнца Хоффмайстера, который и сам работал на советскую разведку. Что именно она делала и какую информацию могла передавать в Москву, до сих пор неизвестно.

Вероятно, ее супруг - режиссер Георг Якоби - также был шпионом.

Рёкк принадлежала к разведывательной сети "Крона", агенты которой передали важнейшую информацию, включая подробности плана "Барбаросса" и данные о немецком наступлении под Курском. "Крону" возглавлял легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого отличало умение добывать сведения, не оставляя следов, чем он заслужил прозвище "человек без тени".

В 1951 году Рёкк объявила об уходе из кино. Тогда газеты писали, что она планировала открыть свой магазин. Как полагает немецкая разведка, это было прикрытие для ее дальнейшей работы на Советский Союз.

Неизвестно, знала ли она, что ее подозревали в шпионаже. Как неясно и то, предпринимались ли попытки помешать ей.

Теги: Германия, СССР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Десять фильмов БерлиналеДесять фильмов Берлинале
"Интерфакс" рассказывает о любимых картинах Берлинского фестиваляПодробнее
"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей
Коллаж известного режиссера изначально оценивался в 250 тысяч рублейПодробнее
Разноцветный БерлиналеРазноцветный Берлинале
О фильмах в поддержку прав ЛГБТ на Берлинском кинофестивалеПодробнее
Берлинале осмысляет ХолокостБерлинале осмысляет Холокост
Четыре фильма о мире после Холокоста из программы 67-го Берлинского фестиваляПодробнее
"Логан": самый последний пошел"Логан": самый последний пошел
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера последнего фильма про РоссомахуПодробнее
Золотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"Золотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"
Лучшей короткометражной лентой названа картина Диого Коста Амаранте "Маленький город"Подробнее
Берлинале-2017: Медведи и политикаБерлинале-2017: Медведи и политика
Украинский вопрос на Берлинском кинофестивалеПодробнее
"Патерсон": святая простота"Патерсон": святая простота
В российский прокат вышел последний фильм Джима Джармуша о поэзии будней и простоте счастьяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСкончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинВ миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
Фотохроника 20 февраля
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Вице-президент ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Жители Токио за год нашли на улицах и сдали в полицию 3,7 млрд иен
Путин поздравил российских биатлонистов с победой в эстафете на ЧМ
Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи