Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой

Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под Курском

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Одна из самых известных и любимых в Германии актрис послевоенного времени Марика Рёкк (Marika Rökk) была советской шпионкой, следует из рассекреченных документов разведки.

Как напоминает The Guardian, Рёкк подозревали в связи с нацистским режимом и даже на два года запрещали сниматься в кино после окончания Второй мировой войны. Но оказалось, что родившаяся в 1913 году в семье венгров актриса на самом деле с 1940-х годов работала на Москву.

Она начала выступать в оперетте еще во время правления нацистов. По некоторым утверждениям, она была одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, и даже ходили слухи о ее любовной связи с Йозефом Геббельсом.

Впоследствии Рёкк сыграла более чем в 40 фильмах, включая комедию "Девушка моей мечты". Звезда кино скончалась в 2004 году в возрасте 90 лет.

По некоторым предположениям, КГБ завербовал Рёкк через ее менеджера Хайнца Хоффмайстера, который и сам работал на советскую разведку. Что именно она делала и какую информацию могла передавать в Москву, до сих пор неизвестно.

Вероятно, ее супруг - режиссер Георг Якоби - также был шпионом.

Рёкк принадлежала к разведывательной сети "Крона", агенты которой передали важнейшую информацию, включая подробности плана "Барбаросса" и данные о немецком наступлении под Курском. "Крону" возглавлял легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого отличало умение добывать сведения, не оставляя следов, чем он заслужил прозвище "человек без тени".

В 1951 году Рёкк объявила об уходе из кино. Тогда газеты писали, что она планировала открыть свой магазин. Как полагает немецкая разведка, это было прикрытие для ее дальнейшей работы на Советский Союз.

Неизвестно, знала ли она, что ее подозревали в шпионаже. Как неясно и то, предпринимались ли попытки помешать ей.