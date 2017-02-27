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Культура
04:59, 27 февраля 2017
Лауреаты "Оскара". Ретроспектива
"Интерфакс" предлагает вспомнить фильмы, получившие в свое время награду киноакадемии
Теги:
Оскар
Новости СМИ2
Культура
27 февраля 02:46
Церемония вручения "Оскара": онлайн
В театре "Долби" в Голливуде проходит 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии
Подробнее
26 февраля 19:10
В США скончался актер Билл Пэкстон
Актер ушел из жизни на 62-м году жизни в результате осложнений после операции
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26 февраля 10:59
"Лунный свет" получил кинопремию "Независимый дух" за лучший фильм
Получавшие награды звезды Голливуда не удержались от критики Дональда Трампа
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25 февраля 19:03
Документальный фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"
Картина критика Клинтон собрала столько же призов, как и "Бэтмен против Супермена", а Мел Гибсон был отмечен за восстановление репутации
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25 февраля 03:44
Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"
Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематограф
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24 февраля 10:20
Искусство Лего
В Москве открылась выставка масштабных фигур из легендарных кубиков
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23 февраля 03:49
Скончался актер Алексей Петренко
Фильмография актера насчитывает около 80 лент
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20 февраля 19:48
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под Курском
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Новости в разделах
В мире
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотом
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Экономика
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил Осеевский
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В России
Стали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБ
По данным источника, обвиняемые в госизмене фигуранты занимались псевдо-вербовочной деятельностью
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Спорт
Лыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ
Второе место заняла Италия, третьей стала Финляндия
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Фотогалереи
12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
12 фото
15 февраля
Гости Берлинского кинофестиваля
22 фото
13 февраля
Победители World Press Photo 2017
10 фото
13 февраля
59-я церемония вручения "Грэмми"
7 фото
06 февраля
Прощание с Георгием Тараторкиным
10 фото
30 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
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26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
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24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
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"Логан": самый последний пошел
Календарь праздничных и выходных дней на 2017 год
Недвижимость
Новости СМИ2
Последние новости
Главные новости
Культура
Церемония вручения "Оскара": онлайн
В мире
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США
отказался от предложения президента
В мире
Обновленную Nokia 3310
представили на выставке в Барселоне
Культура
Лауреаты "Оскара". Ретроспектива
04:59
Лауреаты "Оскара". Ретроспектива
"Интерфакс" предлагает вспомнить фильмы, получившие в свое время награду киноакадемии
Подробнее
04:31
Администрация президента оценит настроение россиян через экономику
04:01
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотом
Подробнее
03:51
"Роснефть" продаст Чечне большую часть "Грознефтегаза"
02:46
Церемония вручения "Оскара": онлайн
В театре "Долби" в Голливуде проходит 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии
Подробнее
01:52
У православных начался Великий пост
00:43
Сенатор предложил ужесточить наказание за нападение на инкассаторов
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