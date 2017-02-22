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Культура

Москвичи стали посещать учреждения культуры по три-четыре раза в год

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Общая аудитория, посетившая в 2016 году городские учреждения культуры, составила 64 млн человек, заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"То есть, даже если не брать в расчет туристов, гостей, это по три-четыре посещения на каждого жителя города", - сказал Кибовский на заседании президиума городского правительства в среду.

По оценке Кибовского, только московские музеи в прошлом году посетили около 20 млн человек.

Глава департамента отметил, что ежедневно в Москве проходит около 70 культурных мероприятий, открывается четыре выставки.

В настоящее время в Москве действует более 10 тыс. федеральных, городских, общественных и частных организаций культуры. В столице работают 450 музеев и выставочных залов, 250 театров и 67 концертных организаций, 128 кинотеатров, 221 культурный центр и дом культуры, 1600 библиотек, 77 парков культуры и отдыха, 155 детских школ искусств и колледжей.

Теги: Москва, Александр Кибовский
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