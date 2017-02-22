Русский бал будет проведен на новой площадке в Вене

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В четверг в Вене (Австрия) в 11-й раз состоится Русский бал. Этот праздник, который традиционно проводился в стенах бывшей резиденции Габсбургов - дворце Хофбург, по мнению журналистов, является одним из символов русской культуры.

Как сообщили организаторы, оставшись в последний момент в результате форс-мажорных обстоятельств без спонсорской поддержки, хозяйка бала Наталия Хольцмюллер приняла решение не отменять бал, но перенести его на этот раз из привычного Хофбурга в более демократичное место - зал Danceland.

Под звуки полонеза из оперы Чайковского "Евгений Онегин" бал торжественно откроют дебютанты, отобранные в результате кастинга и приехавшие в Вену из разных городов России, в том числе, из Москвы и Московской области, Cевероморска, Великого Устюга, Челябинска, Брянска, Ишимбая, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Дубны, Воркуты и Екатеринбурга, а также проживающие в Австрии. В программе бала выступит участница Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица" Лиза Заболотская.

Как заявила Хольцмюллер, "Русский бал обрёл в этом году новое "жилище", но сохранил свою неповторимую атмосферу и своё высокое предназначение как один из символов русской культуры и как связующее звено в общении между людьми разных стран во имя укрепления взаимопонимания между народами".